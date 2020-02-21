شكرا لقرائتكم منتخب مصر للشباب يتعادل مع السعودية بهدفين لكل فريق ببطولة كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع نظيره منتخب السعودية بهدفين لكل فريق فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب ، وتسأوى ألفراعنة مع السعودية برصيد 4 نقاط لكل منهما بينما يتصدر الأخضر السعودى ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى ربع نهائى بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية فى نسختها الثالثة ، وجاءت المباراة مثيرة من شوطها الأول الذى سيطر عليه المنتخب المصرى بكل وضوح، ونجحت هذه السيطرة فى إنهاء الشوط بثنائية نظيفة.

الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب حسام عبدالسلام مدافع ألفراعنة، بعدما سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء عقب خطأ واضح من مدافع المنتخب السعودى فى الدقيقة السابعة.

الهدف الثانى لم يتأخر كثيرًا وسجل اللاعب أسامة أحمد بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأخضر السعودى الذى منح الكرة لأسامة داخل منطقة الجزاء ليودعها بسهولة فى المرمى.

الشوط الثانى لم تقل الإثارة فيه، حيث تحصل المنتخب السعودى على ركلة جزاء فى الدقيقة 52، سجلها محمد مران فى مرمى المنتخب الوطنى .

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الإثارة تواصلت، حيث سجل اللاعب أيمن أحمد هدف التعادل للأخضر السعودى فى الدقيقة 90، لتنتهى المباراة بنتيجة التعادل الإيجابى 2\2.

وافتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما مشواره ببطولة كأس العرب المقامة حاليا بمدينة الدمام السعودية بألفوز على نظيره منتخب الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف وأحد ، وأحرز أهداف منتخب الشباب، أسامة فيصل هدفين فى الدقيقة 7 و48 على الترتيب ، فيما سجل البديل محمود عبد المحسن الهدف الثالث فى الدقيقة 83، فيما أحرز هدف المنتخب الجزائرى محمد بلخير فى الدقيقة 77، وأحرز الهدف الرابع إبراهيم عادل فى الدقيقة 93، وحصل المنتخب الجزائرى على ركلة جزاء فى الدقيقة 66 من اللقاء ليصوبها مروان زروقى فى أقصى الزأوية اليسرى للمرمى، لكنها جاءت ضعيفة وبعيدة لتخرج إلى خارج الملعب

فيما فاز منتخب السعودية فى الجولة الأولى على فلسطين بأربعة أهداف دون رد ، ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الثالثة بجوار منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.

يُذكر أن المنتخب المصرى سيواجه نظيره ألفلسطينى فى الجولة الثالثة، بينما يلتقى الأخضر السعودى أمام المنتخب الجزائري.