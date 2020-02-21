شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الاسماعيلي أمام بيراميدز في كاس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز بعد قليل لحساب منافسات دور الــ16 بكأس مصر ، التشكيل شهد عدة تبدلات منها اشراك أحمد مدبولى بصفة أساسية من البداية مع جلوس قائد الفريق على مقاعد البدلاء.

التشكيل كاملا كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق

أمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا

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خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – باهر المحمدى – أحمد أيمن – محمد مخلوف – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – باتريك كادو.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون .