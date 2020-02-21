وادي دجلة ينهي اجراءات التعاقد مع اليوناني نيكوفاليسيو خلفا لـ تاكيس جونيس

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جدة - عمرو شويل اتم مسئولو نادي وادي دجلة اجراءات التعاقد مع اليوناني نيكوفاليسيو المدير الفني السابق لأرجوتيس وباوك اليوناني، من أجل تولي مسئولية تدريب الفريق الكروى الاول لدجلة خلفًا لمواطنه تاكيس جونيس الذي رحل عن الفريق بالتراضي.
ويقود نيكوفاليسيو تدريب وداي دجلة الجماعي الذي سيقام بعد قليل، ويعاونه أحد مواطنيه مع استمرار جميع افراد الجهاز المعاون السابق لليوناني تاكيس جونيس.
وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.
وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.
ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.
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