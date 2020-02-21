شكرا لقرائتكم السعودية تتعادل مع مصر في كأس العرب للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت المنتخب المصري بنظيره السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما.

وسجل هدفي المنتخب المصري حسام عبد المجيد وأسامة فيصل في الدقيقتين الثامنة و44، قبل أن يسجل المنتخب السعودي هدفين عن طريق محمد خليل مران وأيمن يحيى أحمد في الدقيقتين 54 والأخيرة من اللقاء.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف خلف المنتخب المصري صاحب المركز الثاني. وتقام في وقت لاحق مباراة المنتخبين الجزائري والفلسطيني.

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وفي المجموعة الرابعة، فاز المنتخب السنغالي على نظيره السوداني 3 - 1.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وظل المنتخب السوداني بلا رصيد. وسجل أهداف المنتخب السنغالي سامبا ديالو ونيخور با وبابي سار في الدقائق 27 و41 و42، فيما سجل هدف المنتخب السوداني توفيق يوسف في الدقيقة 51.

وتقام في وقت لاحق من اليوم مباراة في غاية القوة حيث يلعب المنتخب الليبي مع نظيره الإماراتي.