شكرا لقرائتكم العدالة يفرض التعادل على أبها بهدفي سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف فريق العدالة تعادلاً صعباً من مضيفه أبها 2 - 2 يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم أبها في الدقيقة السابعة عن طريق سعد بقير، قبل أن يدرك أداما تراوري التعادل للعدالة في الدقيقة 13.
وفي الدقيقة 28 عاد بقير ليضيف الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 28، قبل أن يمنح إليو سيسيه التعادل للعدالة في الدقيقة 48.
ورفع أبها رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع العدالة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.
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