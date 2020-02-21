شكرا لقرائتكم مكتوميناي يقترب من العودة لتشكيلة يونايتد أمام واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط سكوت مكتوميناي قد يخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا العام أمام واتفورد يوم السبت.
ولم يشارك لاعب اسكتلندا البالغ عمره 23 عاما منذ تعرضه لإصابة في أربطة الركبة أمام نيوكاسل يونايتد أواخر العام الماضي.
وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحافياً عقب تعادل يونايتد 1-1 مع كلوب بروج في بلجيكا يوم الخميس "اعتقد أنه ربما سيدخل التشكيلة. حصل على راحة اليوم وسنرى كيف يكون الوضع غدا". وخاض مكتوميناي 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وقال سولشار إن اللاعب الصاعد سيعزز قوة خط الوسط بطاقته والتزامه كما يمكنه تهديد مرمى المنافس.
وأضاف المدرب النرويجي "إنه من نوعية اللاعبين الأقوياء بدنيا. يمكنه اللعب بجوار نيمانيا ماتيتش أو فريد ويمكنه التواصل مع الهجوم. لعب مهاجما في السابق لذا اعتاد على دخول منطقة الجزاء". ويفتقر يونايتد للمسة الإبداعية في ظل غياب بول بوغبا للإصابة ويحتل المركز السابع حاليا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.
وغاب المهاجم ميسون غرينوود عن مباراة الأمس للمرض مما قد يسفر عن مشاركة المهاجم الجديد أوديون إيغالو أساسيا لأول مرة أمام فريقه السابق واتفورد. وشارك اللاعب النيجيري البالغ عمره 30 عاما كبديل في آخر مباراتين وضمه النادي لتعويض ماركوس راشفورد المصاب كما يريد سولشار إراحة مارسيال.
وتابع سولشاير "ميسون مريض وأوديون يحصل على دقائق أكثر للعب والأمر يتوقف على حالة ميسون وأنطوني".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتوميناي يقترب من العودة لتشكيلة يونايتد أمام واتفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.