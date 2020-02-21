مدرب ليفربول «يورجن كلوب»يرفض طلب خاص من أحد الأطفال

كجزء من مشروع مدرسي، كتب دارا كيرلي البالغ من العمر 10 أعوام، إلى يورغن كلوب، طالبا منه مساعدة فريقه المفضل مانشستر يونايتد من خلال ترك ليفربول يخسر بعض المباريات.

وفي رسالته، كتب دارا، وهو من أيرلندا الشمالية يقول: "يفوز ليفربول بالعديد من المباريات. إذا فزت بتسع مباريات أخرى، فإنك ستحقق أفضل أداء لفريق لم يخسر في تاريخ كرة القدم الإنجليزية".

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وجاء في رسالة دارا التي نشرتها صحيفة "أيريش تايمز" الإيرلندية الشمالية: "لذا في المرة المقبلة التي يلعب فيها ليفربول من فضلك اتركه يخسر. أو فقط اترك الفريق الآخر يسجل. أتمنى أنني بذلك أكون قد أقنعتك بعدم الفوز ببطولة الدوري أو أي مباراة أخرى".

وبعد إرسال الرسالة، تلقى دارا مفاجأة عندما وصله الرد من كلوب، الذي قال له إنه "رغم شغفه، فإنه لن يكون قادرا على الموافقة على الطلب".

وفي رده قال كلوب: "لسوء الحظ، في هذه المناسبة لا أستطيع الموافقة على طلبك، وليس من خلال الاختيار على أي حال. وبقدر ما تريد أن يخسر ليفربول، فإن وظيفتي هي أن أبذل قصارى جهدي لمساعدته على الفوز، حيث يوجد ملايين من الأشخاص حول العالم يرغبون في ذلك، لذا لا أريد أن أخذلهم".