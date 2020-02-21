حجر صحي لرباعين صينيين في صربيا قبل التصفيات الاسيوية

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فُرض حجر صحي في صربيا على رباعين صينيين يتدربون بحثا عن التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، بعد نقل حدث رياضي من الصين الى قيرغيزستان بسبب فيروس كورونا.

واشار الاتحاد الدولي للمصارعة ان الرياضيين الصينيين "يخضعون لحجر صحي واسع" في العاصمة الصربية بلغراد وسيسافرون الى العاصمة القيرغيزية بشكيك لخوض التصفيات الاسيوية التأهيلية بين 27 و29 اذار/مارس.

تابع البيان "تم تقييم الرياضيين من قبل اخصائيين طبيين في الصين قبل رحيلهم ومن قبل اخصائيين بعد وصولهم الى صربيا".

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أضاف "اثناء تواجدهم في صربيا سيتم تزويدهم بمعدات للتمرين، حصائر المصارعة وكل الاشياء الاخرى الضرورية لمعسكر تدريبي صحي".

وكان مقررا ان تستضيف مدينة شيان الصينية التصفيات في المواعيد عينها، لكن احداثا رياضية أخرى تأجلت أو نقلت من الصين بسبب فيروس كورونا المستجد والذي قتل اكثر من 220 شخص في البلاد.

قال رئيس الاتحاد الدولي نيناد لالوفيتش "نقل حدث قريب من موعده ليس مثاليا، لكن يجب ان نأخذ بعين الاعتبار صحة الرياضيين ونملك فرصة مشاركة جميع الراغبين في التصفيات".