شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اليوناني بابافاسيليو يقود أولي تدريبات وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقاد بابافاسيليو تدريبات وداي دجلة، وحرص علي عقد جلسة تعاوف مع أفراد جهازه المعاون ولاعبى الفريق قبل خوض المران، ويعاون الخواجة اليوناني أحد مواطنيه مع استمرار جميع افراد الجهاز المعاون السابق لليوناني تاكيس جونيس.

وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

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وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.