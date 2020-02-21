شكرا لقرائتكم خبر عن جون انطوي يتقدم لبيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جون انطوي مهاجم بيراميدز لفريقه امام الاسماعيلي في الدقيقة 6 ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر على استاد الإسكندرية.

ويخوض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من ، "المهدى سليمان وعبد الله بكرى وإبراهيم حسن وطارق طه وجون أنطوى وأحمد توفيق ونبيل دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد ومحمد حمدى ووليفرد كانون".

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

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وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون.

فيما جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي ، حراسة المرمى .. محمد مجدى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق، وأمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا، وخط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.