شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قمر يحصد ذهبية البطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الرامى أحمد قمر على ذهبية التراب فى البطولة العربية للرماية التى تستضيفها القاهرة على ميادين نادى الرماية بالهرم والصيد بالسادس من أكتوبر .

حصل الثنائى هدير السيد مخيمر و اللاعب محمد الشناوى على ذهبية البندقية 10 م صباح اليوم .

سيطر رماة المنتخب الوطني للرماية على 15ميدالية متنوعة قبل ذهبية المختلط والتراب بواقع 6ذهبية و5فضية و4برونزية في فعاليات البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لرماية السيدات، وبطولة التارجيت سبرنت للرماية والتي تستضيفها ملاعب نادي الرماية بالهرم ونادي صيد 6 أكتوبر.

وتستكمل اليوم الجمعة، المنافسات بين الدولة المشاركة بميادين نادي الرماية بالهرم ونادي صيد 6 اكتوبر ،حيث يقام اليوم مسابقة 25 متر مسدس سريع (قطار2) ومسابقة 25 متر مسدس سريع (قطار 1)، ومسابقة البندقية 10 متر هواء مختلط، وعلى هامش المنافسات ستقام التدريبات الرسمية لمسابقات مسدس 10 متر رجال، ومسدس 10 متر سيدات، وتدريب رسمي 50 متر بندقية (3*40) رجال.

وتقام اليوم أيضًا منافسات مسابقة أطباق حفرة اليوم الثاني سيدات وناشئات 50 طبقا + نهائيات السيدات، وكذلك مسابقة أطباق حفرة اليوم الثاني رجال وناشئين 50 طبق + نهائيات الرجال.

وكانت منافسات أمس قد شهدت تفوقا مصريا في بطولة الشيخة فاطمة، وكذلك البطولة العربية، وبطولة التارجيت سبرنت حيث فاز الثلاثي المصري جودي حسن، ملك هشام، جومانة أحمد خليل بالمراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في مسابقة ناشئات تارجت سبرنت، وبطولة الشيخة فاطمة وفازت بالثالث مكرر اليمامة بنت سليمان المعمارية من سلطنة عمان.

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وفي البطولة العربية، فاز الثلاثي المصري أيضًا، إبراهيم صابر، محمد أسامة، كريم محمد فهمي، بالمراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في سباق ناشئين تارجت سبرنت، فيما حل الإماراتي سالم اليماحي في مركز الثالث مكرر.

وفي منافسات البطولة العربية ناشئين و التارجت سبرنت، فاز الفريق المصري بالميدالية الذهبية والمكون من محمد اسامة وكريم محمد وطارق احمد محمد وحل الفريق الإماراتي ثانيا ليحصد الفضية، والمكون من سالم اليماحي وسلطان عبيد وابراهيم خليل ، وفي المركز الثالث جاء منتخب سلطنة عمان ليحقق البرونزية والمكون من محمود الدرعي وقصي بن سعد وفهم بن جمال البادي.

وفي منافسات بطولة التارجيت سبرنت ناشئين فاز بالمركز الاول والميدالية الذهبية من مصر كلا من ابراهيم صابر ومحمد احمد دومة بالمركز الثاني والميدالية الفضية بينما حقق سالم محمد راشد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الجدير بالذكر أن اللواء حازم حسني، أكد علي أن استضافة مصر للبطولات الثلاث البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة العالمية وبطولة التارجيت سبرنت هو استمرار لسلسلة البطولات التي تستضيفها مصر في الرماية، وتقدم احتكاكا قويًا للرماة المصريين من خلال المنافسة مع الأبطال العرب لتأهيلهم للمشاركة في بطولات العالم والدورات الأولمبية المقبلة.

وأشار حسني، إلى أن البطولة العربية كل عام تحمل منافسة شرسة نظرًا للمستوى المتميز الذي وصلت له البلدان العربية في الرماية خاصة دول الخليج التي تطورت كثيرًا في الأسلحة وأصبحت تملك أبطالا على مستوى عالمي.

ولفت رئيس اتحاد الرماية، إلى أن هذه البطولات تدعم بقوة السياحة الرياضية في مصر، و تؤكد قدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الكبرى ورسالة للجميع أن مصر بلد الأمان والحاضنة لكافة الأشقاء والعالم اجمع.