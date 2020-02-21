شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يبكى بحرقة خلال ضربات الترجيح فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع مشجع الأهلى الشهير، أمح الدولى، من أصحاب الاحتياجات الخاصة، تمالك نفسه من البكاء، وهو يشاهد فريقه الأهلى وهو يخسر مباراة السوبر، أمام الزمالك، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

ونشر أمح فيديو عبر حسابه على "انتسجرام"، وهو يبكى بحرقة وهو يشاهد الأهلى يخسر بركلات الجزاء.

وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.

Advertisements

وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر اليوم قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الإدلاء بأى تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.