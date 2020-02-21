شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..شاهد استعدادات جماهير الزمالك لاستقبال اللاعبين..وتهتف لأدهم الكيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المئات من جماهير نادي الزمالك، أمام صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، في انتظار وصول لاعبي الفريق الأبيض قادمين من الإمارات، بعد التتويج بكأس السوبر المصري، عقب الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية.

ورددت الجماهير البيضاء عدد من الأغاني والشعارات الحماسية لنادي الزمالك في انتظار وصول الفريق وهتفت للراحل الطفل أدهم الكيكى .

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، العائدة بلقب السوبر المصرى على حساب منافسه الأهلى بركلات المعاناة الترجيحية، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وتصل بعثة الزمالك على متن طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة أبوظبى، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول بعثة الزمالك من خلال صالة 4 بمطار القاهرة بدلا من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن سلطات المطار نقلت استقبال بعثة الزمالك إلى صالة الطيران الخاص رقم 4، وذلك منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبنى الركاب 2، التى قد يتسبب بها الحشد من قبل جماهير الزمالك.

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وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.

وقال كارتيرون "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى.