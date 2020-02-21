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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سترلينج يحمل قميص ريال مدريد ويعلق: إنه ناد رائع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
أشاد رحيم سترلينج بنادي ريال مدريد باعتباره ناديًا رائعًا، لكنه يصر على أنه لا يزال سعيدًا في مانشستر سيتي.
ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن أن يرى نفسه في فريق ريال مدريد، أجاب: "إنه أحد هذه الأشياء. أنا الآن في السيتي وأنا سعيد حقًا. لكني أقول إن ريال مدريد نادٍ رائع".
وأضاف: "عندما ترى القميص الأبيض فإنك تعرف بالضبط ما يمثله النادي، إنه ضخم. لكن، في الوقت نفسه، لدي عقد مع السيتي الآن وعلي احترام هذا. لكنه ناد رائع".
وتابع: "شائعات عن اهتمامهم، إنه شيء تراه طوال الوقت، لكني لاعب في السيتي وأنا أستمتع به في الوقت الحالي، حتى لو لم تسير الأمور بشكل جيد في الدوري. لدينا الآن فرصة هائلة في دوري الأبطال. ما زلت أقول إن ريال مدريد نادٍ رائع، هناك طقس جميل، ولكني لا زلت أقول إنني سعيد جدًا في السيتي".
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