شكرا لقرائتكم الهلال يسعى لتأكيد عقدته لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لإيقاف تفوق الهلال عليه حينما يواجهه يوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز على الهلال في دوري المحترفين السعودي في آخر 6 مباريات، حيث كان آخر انتصار له في موسم 2016-2017 حينما انتصر في الرياض بثنائية نظيفة.

وعلى مستوى مواجهاتهما في كل البطولات لم يحقق الاتحاد الفوز في آخر 9 مباريات متتالية حيث كان منها 6 لقاءات في الدوري ومواجهة كأس السوبر موسم 2018، ومواجهتين كانت مطلع هذا الموسم في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

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ويملك الهلال سجلاً مميزاً أمام الاتحاد خلال مواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث فاز في 10 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادلا في 8 مواجهات.

ولم يكتفِ الهلال بتحقيق الانتصارات ضد الاتحاد بل كانت مقرونة بالنتائج الكبيرة، حيث سبق له الفوز مرتين بالخمسة حيث كانت الأولى في مواجهتهما في عام 2009 حينما انتصر 5-صفر، وكررها عام 2013 حينما انتصر 5-2، في حين كان أعلى فوز سجله الاتحاد في عام 2015 حينما انتصر 4-3.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما أهدافاً كثيرة حيث سجّل الهلال في الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين 42 هدفاً في استقبلت شباكه 24 هدفاً، ويتصدر لاعبه البرازيلي السابق تياغو نيفيز هدافي المواجهات برصيد 7 أهداف يليه مواطنه كارلوس إدواردو برصيد 6 أهداف والذي لديه فرصة لكسر رقم مواطنه حيث سيشارك أساسياً غداً.