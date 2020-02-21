شكرا لقرائتكم النصر يبحث عن ملاحقة الهلال.. وديربي ناري بين التعاون والرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لمواصلة ملاحقته لغريمه التقليدي الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، في حين يلاقي التعاون غريمه التقليدي الرائد على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الرس يسعى النصر لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على غريمه التقليدي الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم المتألق.

ونجح النصر في استعادة توازنه عقب فوزه الكبير أمام جاره الشباب 4-2 في مواجهةٍ نجح أصفر العاصمة في قلب تأخره 2-1 إلى فوز بالأربعة في العشر دقائق الأخيرة.

ولم يكتفِ النصر بفوزه في الدوري بل حقق الفريق فوزاً ثميناً أمام مضيفه العين الإماراتي 2-1 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا الصعداء عقب عودة جاهزية مدافعه عمر هوساوي الذي شارك في الدقائق الأخيرة بمواجهة العين عقب شفائه من الاصابة.

وفي المقابل يبحث الحزم عن مواصلة انطلاقته والابتعاد بشكل نهائي عن مناطق الخطر التي كانت تهدده قبل 3 مراحل من الآن.

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وجمع الحزم 7 نقاط في آخر 3 مباريات خاضها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما تعادل أمام التعاون وانتصر على الفيحاء والاتفاق ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز 11.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة التعاون صعبة للغاية إذا ما أراد استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه غريمه التقليدي الرائد.

وعانى التعاون كثيراً في آخر 4 مباريات له في الدوري حيث لم يعرف طعم الانتصارات واكتفى بتعادله في 3 مباريات أمام الفيحاء والحزم والعدالة وخسر أمام اتحاد جدة ليبقى في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويدخل التعاون المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب الأداء المميز الذي قدمه الفريق في دوري أبطال آسيا حينما انتصر على مضيفه الشارقة الإماراتي وضيفه الدحيل القطري ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

وفي المقابل يتطلع الرائد لإكمال مسيرته الناجحة هذا الموسم وتحقيق فوزٍ بالديربي سيقربه من صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وقدّم الرائد أداءً مميزاً هذا الموسم الذي كان آخره فوزه أمام أبها 2-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن أهلي جدة والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع.