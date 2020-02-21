شكرا لقرائتكم مدرب خيتافي بعد الفوز: أياكس الأوفر حظاً للتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي الإسباني، سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه أياكس الهولندي 2 - صفر مساء يوم الخميس في ذهاب دور الــ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن أياكس لا يزال المرشح الأوفر حظاً.

وقال بوردالاس عقب المباراة "المباراة كانت رائعة، وقد أمتعنا الكثيرين. أهنئ اللاعبين والمشجعين، أياكس لا يزال المرشح، لا شك في ذلك. فهو فريق يتمتع بقوة هجومية كبيرة وقد استعرض بالفعل قدراته أمام بعض الأندية الكبيرة".

وتابع "سنستمتع بالفوز لساعات قليلة مقبلة، لكن علينا إدراك أن أمامنا 90 دقيقة أخرى أمام فريق متميز"، وذلك في إشارة إلى مباراة الإياب المقررة في أمستردام يوم الخميس المقبل.