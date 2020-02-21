بعد قرار لجنة الانضباط .. الشطب ينتظر لاعبي الأهلي والزمالك بعد "خناقة" السوبر.. "مستندات"

أحداث مؤسفة تبعت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح.

ودارت اشتباكات ومشادات عقب نهاية المباراة بين لاعبي الفريقين، تعرض على إثرها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر للطرد، فيما دخل ثنائي الزمالك عبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق شيكابالا في مشادات كلامية مع الجماهير الأهلاوية، وجونيور أجاي كرر الأمر ذاته مع جمهور الزمالك.

و أحالت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، الأحداث التي تبعت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح للجنة الانضباط. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتنص المادة 29 من لائحة لجنة الانضباط، المنوطة باتخاذ القرارات تجاه أحداث قمة السوبر، والخاصة بمناقشة مخالفات عناصر اللعبة، فإن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والاعتداء أو محالولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج بين الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه والإيقاف وتصل عقوبتها إلى الشطب.

وبحسب لائحة المسابقات فإنها تنص على الإيقاف ست مباريات، لمن يقوم بإشارة مشينة أو فعل فاضح تجاه عناصر اللعبة وأربع مباريات لسب المنافس، وثلاث مباريات لضرب المنافس بدون كرة ومبارتان للسلوك غير الرياضي في اللقاء.

وكانت لجنة الانضباط، ضاعفت العقوبات المالية المقترنة بالعقوبات الواردة في لائحة المسابقات، قبل بداية الموسم الجاري.

وكان اتحاد الكرة أعلن أن تصريحات بعض المسؤولين ضد الاتحاد ستحال إلى اللجنة لبحث الأحداث جيداا بعد الإطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، مضيفا أن القرارات سيجرى اتخاذها حفاظا على هيبة الكرة في مصر التي كانت محط أنظار العرب في هذه القمة.

ونشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك، بعد نهاية لقاء السوبر بين الفريقين، بانتصار الزمالك بركلات الترجيح.

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واشتعلت مشادة كبيرة بين لاعبي القطبين، عقب نهاية اللقاء مباشرة، وعقب هذه المشادة انهار اللاعب وليد سليمان نجم الأهلي، وحمله الحارس شريف إكرامي لإخراجه خارج الملعب.

وشهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني.

وحقق الفريق الأبيض لقبه الرابع في كأس السوبر المصري، ليقلص الفارق مع الأهلي الأكثر حصدا للبطولة، برصيد 11 لقب، بعدما تفوق على الأهلى بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في لقاء مثير.

وثأر الزمالك من هزيمته أمام الأهلي في كأس السوبر بثلاثية مقابل هدفين، مع بداية الموسم الجاري، ليعود الزمالك ويخطف اللقب من غريمه التقليدي.

وأصبح هذا هو اللقب الثاني الذي يحصده الزمالك في وقت قصير، بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدوحة.