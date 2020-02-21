جراحة لايرفينغ تبعده حتى نهاية الموسم

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تعرض نادي بروكلين نتس المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لصفعة كبيرة، بعد غياب نجمه كايري ايرفينغ حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة.

وسيخضع الموزع ايرفينغ لجراحة في كتفه الايمن بعد محاولته خوض المنافسات اثر اصابة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه غاب عن 26 مباراة هذا الموسم.

حُقن لاعب كليفلاند كافالييرز السابق الذي شكل ثنائيا مع النجم ليبرون جيمس، بالكورتيزون في 24 كانون الاول/ديسمبر أملا في تجنب الجراحة، وقد عاد الى المنافسة في 12 كانون الثاني/يناير.

خاض تسع مباريات قبل تعرضه لالتواء في ركبته اليمنى في مباراة ضد واشنطن ويزاردز في 1 شباط/فبراير. قال لمراسلين صحافيين في 4 الجاري انه سيفكر بالجراحة اذا استمرت الامه في كتفه.

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وبلغ معدله 27,4 نقطة و5,2 متابعات و6,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

ويحتل نتس المركز السابع في المنطقة الشرقية مع 25 فوزا و28 خسارة، متقدما بفارق فوزين على اورلاندو ماجيك صاحب المركز الثامن الاخير المؤهل الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

وانضم ايرفينغ الى كيفن دورانت الهداف الكبير القادم مصابا بقطع في وتر أخيل من غولدن ستايت ووريرز الصيف الماضي.