الاتحاد العاجي يفترق عن مدرب المنتخب الأول كمارا

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أعلن اتحاد ساحل العاج لكرة القدم الخميس افتراقه عن مدرب منتخبه الاول ابراهيم كمارا.

اشار الاتحاد في بيان حصلت عليه فرانس برس "بطلب من اللجنة التنفيذية، التقى رئيس الاتحاد العاجي لكرة القدم اوغوستين سيدي الخميس المدرب الوطني ابراهيم كمارا".

تابع "بعد مناقشات لطيفة، قرر الطرفان باتفاق متبادل وضع حد لتعاونهما بدءا من اليوم".

ووصل كمارا (53 عاما) الى رأس منتخب "الفيلة" في 30 حزيران/يونيو 2018 بدلا من البلجيكي مارك ويلموتس.

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وقاد المنتخب الافريقي الى ربع نهائي كأس الأمم التي اقيمت عام 2019 في مصر، عندما خرج بركلات الترجيح امام الجزائر التي توجت باللقب لاحقا.

وكان كمارا ثالث مدرب لمنتخب ساحل العاج بعد التتويج بلقب كأس افريقيا 2015 مع الفرنسي هيرفيه رينار، علما بانه عمل مساعدا لرينار وويلموتس.

اخفق الفرنسي ميشال دوسوييه في نسخة الغابون 2017، عندما خرج من دور المجموعات، ثم تولى المهمة البلجيكي ويلموتس لستة اشهر واقيل بعد فشله بالتأهل الى كأس العالم.

وتلعب ساحل العاج مباراتين مع مدغشقر في اذار/مارس المقبل في تصفيات كأس أمم افريقيا 2021، بعد تعرضها لخسارة مفاجئة امام اثيوبيا 1-2.