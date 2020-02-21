شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المئات من جماهير نادي الزمالك علي مطار القاهرة...صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المئات من جماهير نادي الزمالك في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري على نظيره النادي، رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك.

من جانبه شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير.

قالت مصادر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار نقلت استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4، تحسبا لوقوع أعمال شغب من جماهير الزمالك، وذلك منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب3.

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ويستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من أبوظبي بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وتصل بعثة الزمالك، علي متن طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة أبوظبي، ومن المقرر أن يتم انهاء إجراءات وصول بعثة الزمالك من خلال صالة 4 بمطار القاهرة بدلا من مبني الركاب رقم 3 بالمطار.