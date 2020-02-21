شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد رد أحمد مرتضى على ما فعله شيكابالا بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر المصرى عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

وقال أحمد مرتضى: "أدينا المهمة اللى علينا واللاعبين ستصل فى الرابعة والنصف إلى مطار القاهرة وكانوا رجالا وعملوا ما عليهم".

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وتصل بعثة الزمالك الي القاهرة في الخامسة الا ربع عصر اليوم قادمة من أبو ظبي عقب الفوز بالسوبر المصري امس علي حساب الأهلي 4/3 بضربات الترجيح، علي ان يخوض الفريق مرانه غدا دون راحة نظرا لضيق الوقت.

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ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل، تليها مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، ثم مباراة بيراميدز في الدوري ، وأخيرا مباراة الترجي التونسي في تونس يوم 6 مارس المقبل في إياب دور الـ 8 بدوري الأبطال الافريقي.

من جانبه أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.

وقال كارتيرون "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى .

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.