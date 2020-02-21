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الزمالك هو الملك.. محمود علاء يحتفل بالسوبر.. وزوجته: لسانى عاجز عن الكلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود علاء، نجم نادى الزمالك والهداف التاريخى لمدافعى القلعة البيضاء، عن سعادته بالفوز على الأهلى والتتويج بكأس السوبر المصرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما، أمس الخميس، على ملعب الشيخ محمد بن زايد فى إمارة أبو ظبى، واصفا الزمالك بأنه "الملك".

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ونشر علاء، عبر حسابه على تويتر، صورة له حاملا الكأس الغالية، وصور أخرى أثناء اللقاء ومع زملائه فى الفريق، صحبها بتعليق: "الزمالك هو الملك".

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وفى نفس الإطار، حرصت إيمان عادل، زوجة اللاعب الدولى ومدافع الزمالك، على تهنئته بالفوز، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "ايه بقى.. لسانى عاجز عن الكلام أقسم بالله".

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وفى سياق متصل، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، خوض الفريق مران صباح غداً بمقر النادى استعداداً لمباراة الأهلى المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

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وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الخامسة إلا الربع عصر اليوم قادمة من أبو ظبى عقب الفوز بالسوبر المصرى أمس على حساب الأهلى 4/3 بضربات الترجيح، على أن يخوض الفريق مرانه غداً دون راحة نظراً لضيق الوقت.

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ويواجه الزمالك نظيره الأهلى الاثنين المقبل، تليها مباراة الترجى التونسى فى ذهاب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا، ثم مباراة بيراميدز فى الدورى، وأخيرا مباراة الترجى التونسى فى تونس يوم 6 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 بدورى الأبطال الأفريقى.

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من جانبه أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى.

وقال كارتيرون، "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

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وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تأجيل مباراة القمة، معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزان بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى ".

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.

 

 

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