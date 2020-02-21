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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 21 فبراير 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها الأهلي يصل القاهرة بعد خسارة لقب السوبر أمام الزمالك فى الإمارات، واتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط.

الأهلي يصل القاهرة بعد خسارة لقب السوبر أمام الزمالك فى الإمارات

وصلت بعثة فريق النادى الأهلي منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الإمارات، عقب خسارة لقب السوبر المحلى أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4 فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد محمد بن زايد بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض، وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقباً.

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة فى مجلس أبو ظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

ترقب أهلاوي لحسم مصير قمة 24 فبراير في الدوري

يترقب مسئولو الأهلي القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز، حيث تناثرت أنباء قوية حول مصير هذه القمة ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو أتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها وعلى ملعب إستاد القاهرة يؤكد مسئولو الزمالك أن المباراة سيتم تأجيلها لضيق الوقت الأمر الذى أثار الحيرة وعدم وضوح الرؤية في الوسط الكروي وبالطبع داخل الأهلي الذى سبق وأعلن عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه جاهز لخوض المباراة في موعدها ولا يرغب في تأجيلها لكن الجميع مازال يترقب القرار النهائي والرسمي بشأن هذه القمة المرتقبة التي تأتي بعد أيام قليلة من قمة أمس في السوبر بالأمارات.

100 ألف جنيه عقوبة على كل لاعب بالمصرى البورسعيدى بعد وداع كأس مصر

قرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالنادى، مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائى فريد شوقى ومحمود وادى، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت منهما فى حق جماهير النادى المصرى عقب نهاية مباراة المصرى والمقاولون العرب بكأس مصر.

سعد محمد ناشئ الزمالك يتعرض لوعكة صحية فى الإمارات بعد احتفالات السوبر

تعرض سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان لوعكة صحية أثناء تواجده فى الإمارات مما جعل بعثة الزمالك تنقله للمستشفى مرة أخرى، بعدما بذل جهدا كبيرا أثناء احتفاله بالسوبر المحلى الذى توج به الزمالك على حساب الأهلى بركلات الترجيح.

فايلر يحدد مصير رمضان صبحى من قمة الزمالك غداً

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يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى مصير مشاركة رمضان صبحى لاعب وسط الفريق فى مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة.

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنهم حصلوا على موافقة أمنية بإقامة مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى ولا يوجد أمر يستدعى التأجيل.