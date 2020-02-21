شكرا لقرائتكم خبر عن ضربوه وكانوا هيوقعوه.. هكذا احتفل لاعبو الجونة بـ"العريس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر تويتر، جانب من احتفال اللاعبين بزميلهم محمود الجزار بعد عقد قرانه، وأعلن نادى الجونة تغيير اسم ملعبه بشكل رسمى اليوم السبت، من "استاد الجونة" ليصبح "ستاد خالد بشارة" تخليدا وتكريما لاسم رئيسه الراحل، وقال مسئولو نادى الجونة "يفخر النادى بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح "استاد خالد بشارة"، وكان خالد بشارة رئيس نادى الجونة قد لقى مصرعه فى حادث سير مروع.

وكان نادى الجونة قد أعلن تجديد عقد محمود شبراوي، جناح الفريق الأول، لمدة 5 سنوات المقبلة، من أجل الاستمرار مع الفريق الساحلى، وتألق شبراوى ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين وشارك فى صعود الفريق للدورى الممتاز وكذلك الموسم الماضى رغم تعرضه لإصابة قطع فى الرباط الصليبي.

على صعيد مختلف تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن نادى الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى نادى الجونة فى نهاية الموسم الجارى .

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وقال نادر شوقى فى تصريحات تليفزيونية، إن شريف إكرامى حارس كبير ولكن أعتقد أن تاريخه كبير على الجونة وسعره غالى على الجونة، وتابع: "شريف إكرامى رحيله عن الأهلى لأسباب مادية وأعتقد أنه لن ينتقل للجونة".

تحدث نادر شوقي، عن تجدد إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، وقال إنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلى هو من يعلن وسيحاول تجهيزه فى أسرع وقت حال تجدد إصابته.