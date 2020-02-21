شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بعد الفوز بالسوبر: كأس جديد يضاف للنادى وأشكر جماهير الزمالك العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب وسط نادى الزمالك، عن سعادته بالحصول على لقب السوبر المحلى على حساب الأهلى، وفخره بالحصول على البطولة الثانية خلال أسبوع والرابعة هذه العام، مقدما التهنئة للاعبى الفريق وللجماهير البيضاء العظيمة ومجلس إدارة النادى.





ونشر زيزو، عبر حسابه على انستجرام، صورة له خلال رفعه كأس البطولة، صحبها بتعليق: "كأس جديد نضيفه إلى هذا النادى الرائع، والثانى فى أسبوع والرابع فى السنة، يجب أن نكون أكثر فخرا".

وأضاف زيزو: "شكرا للعيبة الرجالة وللجماهير العظيمة ومجلس إدارة النادى، والقادم أفضل ان شاء الله".





فى نفس السياق، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، خوض الفريق مران صباح غداً بمقر النادى استعداداً لمباراة الأهلى المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الخامسة إلا الربع عصر اليوم قادمة من أبو ظبى عقب الفوز بالسوبر المصرى أمس على حساب الأهلى 4/3 بضربات الترجيح، على أن يخوض الفريق مرانه غداً دون راحة نظراً لضيق الوقت.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلى الاثنين المقبل، تليها مباراة الترجى التونسى فى ذهاب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا، ثم مباراة بيراميدز فى الدورى، وأخيرا مباراة الترجى التونسى فى تونس يوم 6 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 بدورى الأبطال الأفريقى.

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من جانبه أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى.

وقال كارتيرون، "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تأجيل مباراة القمة، معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزان بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى ".

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.