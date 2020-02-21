ابو القاسم اول المصريين المتأهلين الى الادوار الرئيسية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش

نجح اللاعب الأوليمبي علاء ابو القاسم فى التأهل الى دور ال 64 الرئيسى لمنافسات الفردى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والمقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة من مختلف انحاء العالم وهى احدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واصبح ابو القاسم اول اللاعبين المصريين المؤهلين للادوار الرئيسية بالبطولة بعدما دخل قائمة افضل 16 لاعبا فى دور المجموعات ليتجنب بذلك مواصلة اللعب فى الادوار التمهيدية ويتأهل مباشرة للادور الرئيسية التى صعد اليها دون لعب ايضا اللاعبين ال 16 الاوائل على العالم وينضم إلى القائمتين 32 لاعبا اخر قادمين من الادوار التمهيدية .

وبلغ الدور التمهيدى الاخير كل من محمد حمزة ومحمد حسن فيما ودع المنافسات الفردية كل من يوسف سناء ويوسف فودة الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.واصبح ابو القاسم اول اللاعبين المصريين المؤهلين للادوار الرئيسية بالبطولة بعدما دخل قائمة افضل 16 لاعبا فى دور المجموعات ليتجنب بذلك مواصلة اللعب فى الادوار التمهيدية ويتأهل مباشرة للادور الرئيسية التى صعد اليها دون لعب ايضا اللاعبين ال 16 الاوائل على العالم وينضم إلى القائمتين 32 لاعبا اخر قادمين من الادوار التمهيدية .وبلغ الدور التمهيدى الاخير كل من محمد حمزة ومحمد حسن فيما ودع المنافسات الفردية كل من يوسف سناء ويوسف فودة

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