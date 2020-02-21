محمد صلاح مع ميسي وبوجبا في إعلان ترويجي

ظهر النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة مع نجوم الكرة العالمية، مثل ليونيل ميسي نجم نجم برشلونة ، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إعلان إحدى شركات المياه الغازية، الذي يضم محمد صلاح رفقة ميسي، وعدد من نجوم الكرة العالميين، وشهد الإعلان استعراض مهارات لمحمد صلاح وهو يداعب ليونيل ميسي بالكرة، وبوجبا، وستيرلينج. اليوم الجمعة، إعلان إحدى شركات المياه الغازية، الذي يضم محمد صلاح رفقة ميسي، وعدد من نجوم الكرة العالميين، وشهد الإعلان استعراض مهارات لمحمد صلاح وهو يداعب ليونيل ميسي بالكرة، وبوجبا، وستيرلينج.

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