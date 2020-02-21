محمد صلاح مع ميسي وبوجبا في إعلان ترويجي

ظهر النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة مع نجوم الكرة العالمية، مثل ليونيل ميسينجم برشلونة، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
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