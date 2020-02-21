"شلوت" إمام عاشور لـ نجم بطولات الأحمر وليد سليمان يشعل ثورة غضب الأهلاوية

سادت حالة من الغضب الكبير بين جماهير ولاعبي الأهلي، بعدما أستفزهم اللاعب عبدالله جمعة وشيكابالا، ببعض الحركات والإشارات عقب فوز الأبيض على المارد الأحمر، بضربات الترجيح 4/3، في السوبر المصري، المباراة التي اقيمت مساء أمس باستاد محمد بن زايد بالإمارات .

وعقب المشادات بين اللاعبين، قام لاعب الزمالك، إمام عاشور، بالإعتداء على نجم النادي الأهلي وليد سليمان بـ" شلوت"، مما أشعل ثورة غضب للاعب الأهلي، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وتداولت جماهير النادي الأهلي مقطع الفيديو، الذي ظهر خلاله اعتداء إمام عاشور لاعب الزمالك، على نجم بطولات المارد الأحمر وليد سليمان، معقلين بـ الأسلوب المتدني

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الذي استخمه لاعب الزمالك بعد تتويج الأبيض بالسوبر المصري.

وقام عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بتهدئة وتقبيل رأس وليد سليمان الذي كان في حالة عصبية كبيرة عقب اللقاء خلال المشادة التي حدثت بين اللاعبين.

وتوّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.