إصابة ثنائي إنبي قبل لقاء طلائع الجيش

أصيب ثنائي فريق إنبي محمد بسيوني والبوروندي فيستون عبد الرازق في لقاء طنطا الودي ضمن تجهيزات الفريق البترولي للقاء طلائع الجيش يوم 5 مارس المقبل بالجولة السابعة عشر للدوري الممتاز. المقبل بالجولة السابعة عشر للدوري الممتاز. وأصيب الثنائي في العضلة الضامة والخلفية ،ومن المنتظر ان يتم استبعادهما من لقاء الطلائع حتى في حال شفائهما لعدم اكتمال لياقتهما البدنية والفنية. من لقاء الطلائع حتى في حال شفائهما لعدم اكتمال لياقتهما البدنية والفنية. كان انبي قد تعادل مع طنطا بهدف لكل منهما ووقف حلمي طولان المدير الفني على مستوى اللاعبين البدلاء والأساسيين خلال البروفة.

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