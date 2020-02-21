جمباز الشرقية " ايروبك" يحصد ٧ ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية

استمرارا لمسلسل الإنجازات لقطاع جمباز الشرقية في بطولة الجمهورية للجمباز الايروبك تحت ٩ سنوات والتألق مرة أخرى من جديد والعودة إلى منصات التتويج بـ٧ ميداليات متنوعة وتحقيق المراكز الأولى، فى البطولة أقيمت البطولة على ملاعب الصالة المغطاة الشباب والرياضة بـ٦ اكتوبر.

حقق اللاعبات البطلات ميداليتين ذهبيتين وهما زينة هانى عبد المقصود وريماس على محمد عطية، فيما حققت اللاعبات الناشئات المركز الثانى وخمس ميداليات فضية وهن: مريم محمد ابراهيم ، و ملك احمد محمد ، ولوجين احمد صبحى، و جودى محمد محمود ، و ميار علاء.

حيث يتكون الجهاز الفنى من: كريمان محمد حسين مدير فنى، ورويدا أحمد مدربة، ومنه القشيشي مدربة، وعفاف جلال حسين إدارى الفريق، الدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي.

فى نفس السياق، هنأ مجلس الإدارة الأبطال والجهاز الفنى على هذا الإنجاز وطالبهم بالاستمرار تحقيق المراكز الأولى والوصول إلى منصات التتويج من أجل رفع اسم نادى الشرقية فى المحافل الكبيرة على مستوى الجمهورية.

زينة هانى عبد المقصود وريماس على محمد عطية، فيما حققت اللاعبات الناشئات المركز الثانى وخمس ميداليات فضية وهن: مريم محمد ابراهيم ، و ملك احمد محمد ، ولوجين احمد صبحى، و جودى محمد محمود ، و ميار علاء.حيث يتكون الجهاز الفنى من: كريمان محمد حسين مدير فنى، ورويدا أحمد مدربة، ومنه القشيشي مدربة، وعفاف جلال حسين إدارى الفريق، الدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي.فى نفس السياق، هنأ مجلس الإدارة الأبطال والجهاز الفنى على هذا الإنجاز وطالبهم بالاستمرار تحقيق المراكز الأولى والوصول إلى منصات التتويج من أجل رفع اسم نادى الشرقية فى المحافل الكبيرة على مستوى الجمهورية.

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