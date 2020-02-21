الارشيف / اخبار الرياضه

إنبي يواجه المرج وإف سي مصر وديًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلتقي فريق انبي مع المرج واف سي مصر يومي الإثنين والخميس المقبلين وديًا استعداداً للقاء طلائع الجيش يوم 5 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدوري

الممتاز.

تأتي بروفة اف سي مصر آخر التجارب قبل لقاء طلائع الجيش حيث سيقف الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان

على التشكيل النهائي لموقعة الطلائع.

كان إنبي قد تعادل مع طنطا بهدف لكل منهما أمس في اللقاء الثاني الودي خلال توقف الدوري، ووقف حلمي طولان المدير الفني على مستوى اللاعبين البدلاء والاساسيين خلال البروفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يواجه المرج وإف سي مصر وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا