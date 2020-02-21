إنبي يواجه المرج وإف سي مصر وديًا

يلتقي فريق انبي مع المرج واف سي مصر يومي الإثنين والخميس المقبلين وديًا استعداداً للقاء طلائع الجيش يوم 5 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدوري

الممتاز.

تأتي بروفة اف سي مصر آخر التجارب قبل لقاء طلائع الجيش حيث سيقف الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان

على التشكيل النهائي لموقعة الطلائع.

كان إنبي قد تعادل مع طنطا بهدف لكل منهما أمس في اللقاء الثاني الودي خلال توقف الدوري، ووقف حلمي طولان المدير الفني على مستوى اللاعبين البدلاء والاساسيين خلال البروفة.