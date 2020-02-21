ثنائي طلائع الجيش يشتكي من العضلة الضامة قبل مباراة إنبي

يعاني ثنائى طلائع الجيش ناصر منسى وخالد سطوحى من إجهاد فى العضلة الضامة عقب الفوز على حساب مصر المقاصة بكأس مصر، وانتهت المباراة بهدف نظيف سجله كيفين موهيرى.

يخضع الثنائى لتدريبات تأهيلية قبل مواجهة إنبى، على الجانب الآخر يجرى مسئولو طلائع الجيش إجراءات العملية الجراحية التى سيجريها أحمد سامى مدافع الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة عقب إصابته بخلع فى الكتف خلال مباراة الأهلى التى خسرها الفريق بثلاثية دون رد

فى مسابقة الدوري، وكان عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة انبى فى الخامس من مارس المقبل بإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش فوزاً مهماً على المقاصة

بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، وينتظر الفائز من مباراة الإسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبلة.

ويستعيد فريق الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.

وطالب عبد الحميد بسيونى من لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 بالدوري وتحقيق الفوز على إنبي فى بداية الدور الثانى بالبطولة لتصحيح وضع الفريق بجدول الترتيب.