رياضة | يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن فريق يوفنتوس يسعى لمزاحمة بايرن ميونيخ الألماني على صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اليوفي يسعى لضم مهاجم ليفربول البرازيلي روبيرتو فيرمنيو.

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وتأتي هذه الخطوة، في ظل رغبة يورجن كلوب مدرب الريدز في ضم اللاعب فيرنر الذي يلعب في صفوف نادي لايبزيج .

ويستعد بايرن ميونخ الى دفع مبلغ 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مهاجم ليفربول البرازيلي.

ويرغب مسؤولو يوفنتوس في ضم البرازيلي فيرمنيو لتدعيم خط صفوف الفريق خلال الفترة القادمة خاصةً مع إمكانية رحيل هيجواين عن البيانكونيري خلال الموسم المقبل.