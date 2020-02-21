رياضة | بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في أزمة كبرى عقب انتهاء مباراة السوبر، أمس الخمس، والتي انتهت بفوز فريقه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد.

وقام عبد الله باستفزاز جماهير الأهلي، بعد تسديد الركلة الأخيرة، ليشتبك معه لاعبي الأهلي، ولولا تدخل الأمن لتطورت الأمور.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، استبعاد عبد الله جمعة من حساباته الفنية في الفترة المقبلة، بسبب ما بدر منه خلال موقعة السوبر المصري.

ويخوض الفراعنة المعسكر المقبل في مارس القادم، استعدادا لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.