رياضة | تصريح مثير للجدل من زيدان تجاه سترلينج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل من زيدان تجاه سترلينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي :"ليفانتي فريق صعب على أرضه وعلينا أن ندخل المباراة بتركيز، سيكون ذلك ضروريا".

وأضاف :"لا نفكر سوى بالمباراة المقبلة، غدا سنواجه ليفانتي، وهذا ما يشغل بالنا حاليا".

وتابع :"مارس وأبريل هي أوقات الحسم، لكنني لا أفكر بما هو أبعد من مباراة الغد".

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وأشار :"سأدعم سيرخيو راموس في حال أراد خوض الأولمبياد مع المنتخب الإسباني، أعتقد أنه رغبته اللعب لمنتخب بلاده أمرٌ جميل".

وأوضح :"ليس هناك خطة محددة لإيدين هازارد، هو جاهز ليكون معنا ويلعب".

وعن رأيه في ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي قال :"لا أستطيع الكلام عن لاعبٍ ليس في فريقي، إنه لاعب رائع جدا، لا أشك في ذلك".

وأتم حديثه بالرد على عدم جلوس راموس على مقاعد البدلاء في عهده قائلًا :"راموس قائدنا، زعيمنا ومرجعنا، لا أهتم بإجلاسه على دكة البدلاء، هذا الشيء لا يهمني أبدا".