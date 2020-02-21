الامارات | الشارقة يسجل الانتصار الـ14 على التوالي في السلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الشارقة سلسلة انتصاراته في دوري السلة، حيث حقق انتصاره الـ 14 على التوالي، بعد تخطيه أمس مضيفه الوصل بفارق 30 نقطة، وبنتيجة «91-61»، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الإياب، والتي سجلت ايضاً مواصلة شباب الأهلي والنصر مطاردة الصدارة، بعد فوز الأول على ضيفه الظفرة «109-82»، والثاني على البطائح «81-74».

وشهدت الجولة كذلك، فوز الجزيرة على ضيفه بني ياس «66-63»، فيما نجح الوحدة في العودة من صالة العين بانتصارٍ مستحق على صاحب الضيافة بواقع «91-57». وبنتائج الجولة، عزز الشارقة صدارته بالعلامة الكاملة (28 نقطة)، وبفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، ونقطتين عن النصر الثالث. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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