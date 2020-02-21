الامارات | سباق كأس حاكم الشارقة للخيل ينطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق كأس حاكم الشارقة للخيل ينطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق غداً سباق كأس حاكم الشارقة للخيل، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم سباقات المضمار بالنادي. ويقام السباق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة.

ويشارك في السباق نخبة الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 88 جواد، مع وجود 17 جواد على الاحتياط، بسبب الإقبال الكبير. وبلغت مجموع الجوائز المالية للسباق 480 ألف درهم. ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات. ويعتبر الحدث، السباق الختامي لموسم سباقات مضمار الشارقة لونجين.

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