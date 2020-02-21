اخبار الرياضه

صدمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

تفوق نادي أتلتيكو مدريد، على حساب منافسه ليفربول، بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من .

ويلتقي الفريقان في قمة الإياب، على ملعب أنفيلد، في مباراة تقام في الـ11 من مارس المقبل، من أجل حسم بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

وخلال المباراة التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، تعرض الفرنسي توماس ليمار، للإصابة القوية.

Advertisements

 

النادي أعلن منذ قليل، عبر موقعه الرسمي، أن ليمار، خضع للاختبارات الطبية، وتبين أنه يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن.

 

ولم يكشف الأتليتي عن موعد عودة نجمه للملاعب، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر، يتوقف على مدى قدرته على التعافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا