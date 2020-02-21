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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
تفوق نادي أتلتيكو مدريد، على حساب منافسه ليفربول، بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الفريقان في قمة الإياب، على ملعب أنفيلد، في مباراة تقام في الـ11 من مارس المقبل، من أجل حسم بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.
وخلال المباراة التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، تعرض الفرنسي توماس ليمار، للإصابة القوية.
النادي أعلن منذ قليل، عبر موقعه الرسمي، أن ليمار، خضع للاختبارات الطبية، وتبين أنه يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن.
ولم يكشف الأتليتي عن موعد عودة نجمه للملاعب، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر، يتوقف على مدى قدرته على التعافي.
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