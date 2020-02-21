شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي الأساسي وتجميد هاني بفرمان سويسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان فايلر دفع بمحمد هانى بدلاً من أحمد فتحي امام الزمالك في قمة السوبر التي أقيمت في الإمارات مساء أمس الخميس لرغبته في تنشيط الجانب الهجومى حسب تفسير فايلر للأمر.

ووصلت بعثة الأهلى القاهرة ظهر اليوم قادمة من الامارات بعد خوض السوبر ليبدأ الاستعدادا للقاء القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع والتي ستقام مساء الاثنين المقبل.

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى، قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.