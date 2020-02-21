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الاهلي يبدأ مرانه غدا استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة

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جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة  بالنادي الاهلي في الواحدة من ظهر غداً ،السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد.

 

وعاد الاهلي ظهر اليوم ،الجمعة، من الأمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غداً الإستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلي الذى خسره الاهلي أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائي للاعبين الذين شاركوا في لقاء السوبر وقوي لمن لم يُشارك في اللقاء.

 

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وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة ظهر اليوم قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

 

ورفض لاعبو الأهلي الأدلاء بأية تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

 

وضم بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي

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