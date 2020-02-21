شكرا لقرائتكم كارتيرون يبدأ مران الزمالك صباح الغد استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، خوض الفريق مران صباح غدا بمقر النادي استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل، تليها مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، ثم مباراة بيراميدز في الدوري ، وأخيرا مباراة الترجي التونسي في تونس يوم 6 مارس المقبل في إياب دور الـ 8 بدوري الأبطال الافريقي.

من جانبه أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.

Advertisements

وقال كارتيرون "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى .

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.