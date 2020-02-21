شكرا لقرائتكم محمد عمارة : كهربا لازم ما يفكرش فى جمهور الزمالك لو حابب يكمل مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عدم رضاه عن الأسلوب الذي ظهر عليه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر مع الزمالك في كأس السوبر المصري، والتي استضافها استاد محمد بن زايد في الإمارات أمس، وفاز بها الفريق الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 4/3.

وقال عمارة لـ"الخليج 365": يجب أن ينسى كهربا أمر جمهور الزمالك تماماً إذا أراد أن يعود إلى مستواه وتألقه، وحجز مقعد أساسي مع النادي الأهلي.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: الأحداث التي وقعت بين اللاعبين عقب اللقاء مؤسفة وغير مقبولة ولا ترقى إلى مستوى الروح الرياضية وتاريخ الفريقين.

Advertisements

كانت مباراة الأهلي والزمالك، قد شهدت وقوع بعض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين بمجرد نزول محمود كهربا إلى أرض الملعب بديلاً حسين الشحات، حيث وقعت عدة تدخلات عنيفة على الكرات المشتركة بين اللاعب وعدد من لاعبي الزمالك، ولم ينتهي الأمر عقب لعب ركلات الجزاء ليدخل اللاعبين في "خناقة".

وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة منذ قليل قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك بالسقوط 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية ، وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الأدلاء بأية تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

وضمت بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي