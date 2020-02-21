شكرا لقرائتكم محمد عمارة يعري الأخطاء الفنية لـ فايلر .. ويكشف أسباب هزيمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن الأخطاء الفنية لرينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، كانت سبب الخسارة أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري، التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية ليتوج بالبطولة.

أضاف نجم الأهلي السابق: تشكيل فايلر في مباراة الزمالك لم يكن موفقاً والتغييرات أيضاً كذلك، فأحمد فتحي كان يجب أن يشارك أساسياً، وتغيير أفشة ترك مساحات واسعة للمنافس في وسط الملعب، وأيضاً عدم نزول وليد سليمان علامة استفهام.

وعن الاستعداد لمباراة القمة المقبلة في الدوري قال عمارة: يجب أن يجهز فايلر كل من وليد سليمان وأحمد فتحي ورمضان صبحي، وبتواجد هذا الثلاثي يستعيد الأهلي توازنه خلال اللقاء المرتقب.

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يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر غد السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد.

وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر اليوم قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الإدلاء بأى تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.