كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن غضبه من الأحداث المؤسفة عقب مباراة السوبر المصري ، حيث كتبر فايق على صفحته على موقع فيس بوك : بعد الفيديوهات المقرفة التي انتشرت عقب ماتش السوبر.. انتظر عقوبات من اتحاد الكرة على كل من أخطأ.
وتابع فايق : اتعجب ممن يطلب انضباط الجماهير وهو في الأساس غير منضبط.
وتابع الإعلامي الشهير : لن تستقيم هذه المنظومة المنفلتة أخلاقيا إلا بالردع وتطبيق الجزاءات.
وأضاف : لا يعني هذا ان نمنع الجماهير من المدرجات هذا ليس علاج بل إراحة بال، وهذا ما يريده لنا البعض أن تظل الكرة المصرية في الخلف بعد أن سبقها الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر «فتح النار على الجميع» .. إبراهيم فايق : بعد الفيديوهات المقرفة التي انتشرت عقب «ماتش السوبر» أنتظر عقوبات من إتحاد الكرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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