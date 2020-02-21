«فتح النار على الجميع» .. إبراهيم فايق : بعد الفيديوهات المقرفة التي انتشرت عقب «ماتش السوبر» أنتظر عقوبات من إتحاد الكرة!

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن غضبه من الأحداث المؤسفة عقب مباراة السوبر المصري ، حيث كتبر فايق على صفحته على موقع فيس بوك : ‏بعد الفيديوهات المقرفة التي انتشرت عقب ماتش السوبر.. انتظر عقوبات من اتحاد الكرة على كل من أخطأ.

وتابع فايق : اتعجب ممن يطلب انضباط الجماهير وهو في الأساس غير منضبط.

وتابع الإعلامي الشهير : لن تستقيم هذه المنظومة المنفلتة أخلاقيا إلا بالردع وتطبيق الجزاءات.

وأضاف : لا يعني هذا ان نمنع الجماهير من المدرجات هذا ليس علاج بل إراحة بال، وهذا ما يريده لنا البعض أن تظل الكرة المصرية في الخلف بعد أن سبقها الجميع.