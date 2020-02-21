لماذا قام «فايلر» بالدفع بـ «كهربا» بدلاً من وليد سليمان!

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية، عن مفاجأة بشأن تبديل كهربا لاعب النادي الأهلي،أمام الزمالك، أمس، الخميس، في كأس السوبر المصري.

وحل محمود عبدالمنعم كهربا بديلا لـ حسين الشحات، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وذكرت قناة أبو ظبي الرياضية، أنه كان من المقرر أن يدفع فايلر بـ وليد سليمان بديلا لـ حسين الشحات، لكن اللاعب شعر بشد في العضلة الخلفية، مما اضطر المدرب السويسري الدفع بـ كهربا بدلا من وليد سليمان.

وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأهلي للمباراة بالتعادل السلبي.