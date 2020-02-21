بعثة الأهلي تصل القاهرة.. وسبب غضب وليد سليمان.. وتقرير الحكم يكشف سبب طرد كهربا.. وحقيقة "شلوت" لاعب الفريق الأبيض

وصلت منذ قليل، إلى مطار القاهرة، بعثة النادي الأهلي، بعد خوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومنح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لاعبيه راحة اليوم من التدريبات، على أن يبدأ غدا السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقررة الإثنين المقبل، في بطولة الدوري الممتاز. حسبما نر موقع "الوطن سبورت".

ونشر موقع "الوطن سبورت" أن تقرير الحكم النرويجي بقيادة سيفين أودفار موين، الذي أدار مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وحسمها الفريق الأبيض لصالحه على ملعب محمد بن زايد، أمس، بعد الأحداث الساخنة التي دارت عقب انتهاء ركلات الترجيح، لم يتضمن سوى سبب حصول محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي على الكارت الأحمر.

وذكر التقرير قيام كهربا، بالاعتداء على عبدالله جمعة لاعب الزمالك، ووفقًا لمصدر بالجبلاية، طالب أعضاء باتحاد الكرة عدم الاعتماد على التقرير فقط والرجوع إلى الفيديوهات وعقاب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعد قيامه بحركة غير أخلاقية أمام جماهير النادي الأحمر، وأيضا عبدالله جمعة نظرا لقيامة بالاحتفال بفوز فريقه أما جماهير المنافس وتعمد استفزازهم.

ونشر موقع "الوطن" سبب تقبيل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة لرأس وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، أثناء مراسم تسليم الجوائز عقب انتهاء اللقاء، حيث حاول رئيس الجبلاية احتواء غضب لاعب الفريق الأحمر الذي كان يرفض استلام الميدالية الفضية نظرًا لاعتراضه على استفزاز لاعبي الزمالك لجماهير الأهلي، ومن ثم حاول رئيس الجبلاية تهدئة اللاعب بتقبيل رأسه، خصوصًا أن حاوي القلعة الحمراء تعرض للاعتداء بـ"الشلوت" من جانب إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بطولة السوبر بركلات الترجيح أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، على كأس السوبر المصرية.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، التي انتهت 4-3، ليفشل المارد الأحمر في تحقيق اللقب الثاني عشر لبطولة السوبر.

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة فى مجلس أبو ظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.



وأكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذى خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصرى لكرة القدم، وفى مقدمتهم مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ووجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر المصري، كما تمنى حظًا أطيب للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدها العرس الرياضى بعد انتهاء المباراة والتصريحات المسيئة من بعض المسئولين ضد الاتحاد، سيتم بحثها جيدا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد.