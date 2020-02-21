باكس وانتيتوكونمبو يستعرضان في سلة بيستونز

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واصل ميلووكي باكس سطوته على ديترويت بيستونز بتحقيق فوزه الحادي عشر عليه تواليا 126-106 بفضل 33 نقطة و16 متابعة لعملاقه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعد توقف بضعة ايام افساحا في المجال امام اقامة مباراة "اول ستار"، في حين حقق تراي يانغ من اتلانتا هوكس انجازا بتسجيله 50 نقطة.

واضاف كريس ميدلتون 28 نقطة و8 متابعات في سلة فريقه السابق ليحقق ميلووكي باكس صاحب افضل سجل في الدوري حاليا (47 انتصارا مقابل 8 هزائم) فوزه الخامس عشر في مبارياته ال17 الاخيرة. كما سجل اريك بليدسو 19 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبروك لوبيز 18 نقطة للفائز ايضا امام 20300 متفرج احتشدوا في ملعب "ليتل سيزيرز ارينا".

وحقق باكس بالتالي فوزه الثالث هذا الموسم على بيستونز علما بانه اخرجه من الدور الاول في البلاي اوف بفوز نظيف الموسم الماضي.

ويلتقي الفريقان مجددا في ديترويت في 23 اذار/مارس المقبل.

وحسم ميلووكي النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية الشوط الاول عندما تقدم على منافسه بفارق 29 نقطة (70-41) بينها 19 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات حاسمة ليانيس الذي غاب عن اخر مباراتين لفريقه بعد ان وضعت زوجته مولودهما الاول.

وقال مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر بعد المباراة "لقد قدمنا شوطا اول لافتا كما اعتقد باننا قمنا بعمل جيد في الثاني".

واضاف "الحيوية التي يتمتع اللاعبون بها في اليومين الاخيرين كانت جيدة لكن ذلك لا يقود دائما الى تقديم اداء جيد. ثمة الكثير من الايجابيات في اول مباراة بعد فترة التوقف اثر مباراة "اول ستار".

اما مدرب بيستونز دواين كايسي فاعترف بصعوبة امكانية مقارعة الكبار بقوله "عندما تملك فريقا صغير السن يتعين عليك تلقي الصفعات قبل ان تستيقظ. مباراة الليلة اكدت الفارق الشاسع بيننا وبين الفرق الكبيرة ونحن في حاجة الى عملية اعادة بناء وتطوير لاعبينا الشبان".

-50 نقطة ليانغ-

في المقابل، سجل تراي يانغ احد لاعبي مباراة "اول ستار" رقما قياسيا شخصيا من النقاط بلغ 50 ليقود فريقه اتلانتا هوكس للفوز على ميامي هيت 129-114.

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وبات يانغ (21 عاما) رابع اصغر لاعب يسجل 50 نقطة بعد ليبروس جيمس، ديفين بوكر وبراندون جينينغز. وسجل يانغ 8 رميات ثلاثية من اصل 15 ونجح في 18 رمية حرة من اصل 19 خلال المباراة.

وسبق ليانغ ان سجل 49 نقطة مرتين، لكنه نجح في تسجيل من رمية حرة قبل نهاية المباراة بثانيتين ليحطم رقمه القياسي. كما انها المرة الاولى التي يسجل فيها احد لاعبي هوكس 50 نقطة منذ تشرين لاثاني/نوفمبر 2011.

اما افضل مسجل في صفوف ميامي هيت فكان بام اديبايو مع 28 نقطة و19 متابعة علما بان فريقه خسر خمس من مباريات الست الاخيرة.

وتالق الكاميروني جويل امبييد في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وقاده الى الفوز على بروكلين نتس 112-104 بعد التمديد بتسجيله 39 نقطة مع 16 متابعة.

وتلقى نتس نبأ سيئا اذ سيغيب نجمه كايري ايرفينغ حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه.

وساهم النجمان جيمس هاردن وراسل وستبروك بنسبة كبيرة في فوز هيوستن روكتس على غولدن ستايت ووريرز 135-105، فسجل الاول 29 نقطة والثاني 21 نقطة واضاف كل منها 10 تمريرات حاسمة.

لكن وستبروك طرد في الربع الاخير لتوجيهه كوعا باتجاه داميون لي.

واعلن ووريرز رسميا بان نجمه كلاي طومسون الغائب عن الملاعب منذ حزيران/يونيو 2019 بعد خضوعه لعلمية جراحية في الرباط الصليبي لن يعود هذا الموسم على ان يعاود التمارين في صفوف فريقه في ايلول/سبتمبر المقبل.

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