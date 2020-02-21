شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: "ماحدش يتكلم عن عودة الجماهير بعد السوبر المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن رفضه للسلوكيات غير الرياضية التى وقعت فى مباراة السوبر المصرى، التى جمعت قطبى الكرة المصرية مساء أمس الخميس، والتى فاز بها الزمالك على الأهلي بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال عبد العاطى، عبر حسابه الشخصى على تويتر، "كان نفسى المباراة فنياً وسلوكياً ترتقى لمستوى التنظيم والتغطية الإعلامية وياريت محدش يتكلم على عودة الجماهير غير لما يبقى فى قوانين وضوابط رادعة لكل من يتجاوز من كل فرد فى المنظومة".



مجدي عبد العاطي

وكانت مباراة الأهلي والزمالك قد شهدت وقوع بعض الاشتباكات بين لاعبى الفريقين بمجرد نزول محمود كهربا صانع ألعاب القلعة الحمراء إلى أرض الملعب بديلاً حسين الشحات، حيث وقعت عدة تدخلات عنيفة على الكرات المشتركة بين اللاعب وعدد من لاعبي الزمالك، ولم ينتهي الأمر عقب لعب ركلات الجزاء ليدخل اللاعبين في "خناقة".

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وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة منذ قليل قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك بالسقوط 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية ، وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الأدلاء بأية تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

وضم بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي