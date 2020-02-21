شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستقر على عودة أحمد فتحي لتشكيل الأهلى الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على الدفع بأحمد فتحى ظهير أيمن الفريق فى مباريات الفريق المقبلة لعدة اعتبارات، فى مقدمتها عدم ظهور محمد هانى بالمستوى المطلوب فى لقاء القمة، بالإضافة إلى الحالة النفسية التى يمر بها بعد إهداره ركلة جزاء أمام الزمالك.

كان فايلر دفع بمحمد هانى بدلا من أحمد فتحى أمام الزمالك فى قمة السوبر التى أقيمت فى الإمارات مساء أمس، الخميس، لرغبته فى تنشيط الجانب الهجومى حسب تفسير فايلر للأمر.

بعثة الأهلى وصلت القاهرة ظهر اليوم قادمة من الإمارات بعد خوض السوبر ليبدأ الاستعداد للقاء القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع والتى ستقام مساء الاثنين المقبل .

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وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى، قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.